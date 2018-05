Polizei Lippe / Lemgo. Einbruch in Wohnhaus.

Lemgo. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist in ein Einfamilienhaus im Matthias-Claudius-Weg eingebrochen worden. Der oder die Täter stiegen unter Anwendung von entsprechendem Einbruchswerkzeug in das Haus ein und suchten in einigen Räumen nach Beute. Was sie letztendlich mitnahmen, steht noch nicht genau fest. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, sich beim KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 zu melden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe