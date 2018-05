Polizei Lippe / Lemgo. Einbruch in Zigaretten-Shop.

Lemgo. Einbruch in Zigaretten-Shop.

Lippe - Zeugen beobachteten am frühen Freitagmorgen zwei dunkel gekleidete Gestalten, die gerade durch ein Fenster aus einem Geschäft in der "Breite Straße" stiegen und verschwanden. Die Beobachtung wurde gegen 01.30 Uhr gemacht. Als die alarmierte Streife eintraf und die Örtlichkeit überprüfte, war schnell klar, dass es sich um einen Einbruch handelt. Die Täter hatten sich entsprechenden Zugang verschafft und im Ladeninnern nach Beute gesucht. Was sie alles mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Beide waren zur Tatzeit dunkel gekleidet und hatten je eine große schwarze Sporttasche dabei, mit der sie vermutlich die Beute abtransportierten. Sie verschwanden über die Mohlenstraße. Wer sonst noch Angaben zu den Personen machen kann oder eventuell ein Fahrzeug in dem Zusammenhang beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 bei der Kripo in Lemgo zu melden.

