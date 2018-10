Polizei Lippe / Lemgo. Gewinn vorgegaukelt.

Lemgo. Gewinn vorgegaukelt.

Lippe - Ein Lemgoer Bürger erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf von einem Unbekannten, der vorgab von der Landeszentralbank in Berlin zu sein. Er teilte dem Lemgoer mit, dass er einen Audi im Wert von knapp 50.000 Euro gewonnen habe. Alles Masche! Die Crux an der Geschichte ist nämlich, dass der angebliche "Gewinner" erst in den Genuss seines Preises kommt, wenn er so genannte "Steam-Gutscheine" im Wert von 1.000 Euro besorgt. Diese Gutscheine oder Codes werden dann an den Adressaten / Anfragenden übermittelt und dieser kann sie dann im Internet für kostenpflichtige Aktionen einsetzen. Eine Masche, die es bereits vor Jahren unter anderem Namen gab. Ein Gewinn wird nicht ausgehändigt oder ausgezahlt. Vielmehr handelt es sich um eine Betrugsart, vor der die Polizei eindringlich warnt. Lassen Sie sich nicht auf solche "Spielchen" ein und informieren Sie die Polizei, denn das Geld ist dann weg! Mit weiteren Anrufen dieser Art muss im ganzen Kreisgebiet gerechnet werden, wobei die Legenden natürlich abweichen können.

