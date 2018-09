Polizei Lippe / Lemgo - Hörstmar. Einbruchsversuch in ...

Lemgo - Hörstmar. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus.

Lippe - Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag haben Unbekannte versucht in ein Haus an der Uferstraße, nähe der Straße "Am Sportplatz", einzusteigen. Der oder die Täter setzten an verschiedenen Stellen den "Hebel" an, gelangten aber letztendlich nicht ins Haus. Möglich ist auch, dass sie beobachtet wurden oder sich gestört fühlten und daraufhin das Weite suchten. Das KK 2 in Detmold bittet nun mögliche Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05231 / 6090 zu melden.

