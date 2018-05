Polizei Lippe / Lemgo. Ins Haus geschlichen ...

Lemgo. Ins Haus geschlichen ...

Lippe - ... hat sich ein Unbekannter, der sich am Donnerstag im Wohnviertel "Schiefe Breite" in Brake aufhielt. Der Täter nutzte irgendwann in den Mittags- bis Nachmittagsstunden die Gelegenheit, durch eine geöffnete Tür in das Haus zu schleichen, obwohl Bewohner sich auf dem Grundstück aufhielten. Sie hatten aber die Tür nicht im Auge. Mit einem kleinen Geldbetrag verschwand der Unbekannte. Vor der Masche hat die Polizei bereits mehrfach in den vergangenen Wochen gewarnt. Täter suchen sich derartige Chancen und beobachten das Umfeld. Der Appell der Polizei: Schließen Sie die Türen und Fenster, die Sie während des Aufenthaltes auf dem eigenen Grundstück nicht selbst im Blick haben. Auch wenn Sie mal nur kurz zum Nachbarn gehen. Die Ermittler des KK Lemgo erhoffen sich nun Hinweise zum möglichen Täter. Wer Beobachtungen gemacht hat, der möge sich bitte unter 05261 / 9330 beim KK Lemgo melden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe