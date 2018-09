Polizei Lippe / Lemgo-Lieme. Auto durch Geschoss beschädigt.

Lemgo-Lieme. Auto durch Geschoss beschädigt.

Lippe - Am Donnerstagmittag wurde ein BMW durch ein Geschoss auf der Ostwestfalenstraße (Herforder Straße) beschädigt. Der 58-jährige Fahrer war mit dem blauen Fahrzeug auf dem Weg in Richtung Bad Salzuflen. Gegen 13:20 Uhr befand er sich zwischen dem Kreisverkehr und der Sylbacher Straße, als er ein "merkwürdiges Geräusch" vernahm und seinen Wagen sofort stoppte. Erst später stellte er fest, dass ein Unbekannter offenbar auf den BMW geschossen hatte. Weder der Fahrer noch sein 30-jähriger Begleiter wurden verletzt. Der Sachschaden blieb gering. Wie das Geschoss abgefeuert wurde steht bislang nicht fest. Die Kripo sucht nunmehr Zeugen des Vorfalls. Ihre verdächtigen Beobachtungen teilen Sie bitte dem KK 1 in Detmold, unter der Rufnummer 05231 / 6090, mit.

