Polizei Lippe / Lemgo - Motorradfahrer bei Überholvorgang ...

Lemgo - Motorradfahrer bei Überholvorgang leicht verletzt

Lippe - (KF) Am Freitagnachmittag befuhr ein 28jähriger Mann aus Bünde mit seinem Krad Suzuki die Hamelner Straße in Richtung Dörentrup. Ausgangs einer Rechtskurve setzte der Mann zum Überholen eines PKW an. Dabei kam er mit seinem Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurde er durch den Aufprall nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000,- Euro.

