Polizei Lippe / Lemgo - Rollerfahrerin gestürzt

Lemgo - Rollerfahrerin gestürzt

Lippe - (LW) Eine 31-jährige Rollerfahrerin kam am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der Pideritstraße zu Fall. Die Lemgoerin befuhr zusammen mit ihrem 24-jährigen Sozius die Pideritstraße in Richtung Bruchweg. Plötzlich sah sie einen grauen VW, dessen Fahrerin vom Parkplatz der dortigen Sporthalle auf die Pideritstraße einbiegen wollte und an der Sichtlinie wartete. In dem Glauben, von der Pkw-Fahrerin übersehen worden zu sein, leitete die 31-jährige eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über ihren Aprilia-Roller und stürzte zusammen mit ihrem Beifahrer auf die Fahrbahn. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht, der Beifahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe