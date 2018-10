Polizei Lippe / Lemgo - Spiegel abgetreten

Lemgo - Spiegel abgetreten

Lippe - (SR) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie ein 27jähriger Mann in der Schuhstraße an einem Pkw Spiegel abgetreten hatte. Er informierte sofort die Polizei, die den alkoholisierten 27jährigen noch vor Ort festnehmen konnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

