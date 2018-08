Polizei Lippe / Lemgo - Vandalismus an mehreren Pkw

Lemgo - Vandalismus an mehreren Pkw

Lippe - (SR) In der Nacht zu Sonntag wurden in Lemgo im Bereich der Leopoldstraße an mindestens vier Pkw die Reifen zerstochen. Aufgrund des Hinweises einer Zeugin konnte auch ein möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an. Wer noch Hinweise zu den Vorfällen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261/9330.

