Polizei Lippe / Lemgo, Vandalismus im Hanse-Center.

Lemgo, Vandalismus im Hanse-Center.

Lippe - Am vergangenen Wochenende sind Vandalen in das leerstehende Hanse-Center an der "Breite Straße" eingedrungen. Die Unbekannten beschädigten mutwillig Türen und andere Einbaugegenstände und verschwanden wieder vom Tatort. Wer Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen kann, wird gebeten sich unter 05261 / 9330 bei der Kripo in Lemgo zu melden.

