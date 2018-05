Polizei Lippe / Lemgo. Versuchter Einbruch.

Lemgo. Versuchter Einbruch.

Lippe - In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht in die Räumlichkeiten des Kompostwerkes in der Straße "Zum Kompostwerk" auf dem Rieper Berg einzusteigen. Der oder die Täter scheiterten bei ihrem Versuch oder wurden gestört und flüchteten. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 an die Kripo in Lemgo zu wenden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe