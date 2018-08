Polizei Lippe / Lemgo. Versuchter Einbruch.

Lemgo. Versuchter Einbruch.

Lippe - Am Dienstagabend um 21 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Kleiststraße einzusteigen. Er griff dafür durch das gekippte Fenster und probierte es zu öffnen. Eine Bewohnerin bemerkte das Vorhaben und sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Ein Nachbar hat den Unbekannten noch gesehen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 16 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, schlank, schmales, langes Gesicht und kurze hellbraune Haare. Er trug ein dunkles T-Shirt mit orangefarbenem Aufdruck, kurze Hosen und einen dunklen Rucksack. Hinweise zum Täter werden vom Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegengenommen.

