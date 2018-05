Polizei Lippe / Lemgo. VW Golf beschädigt.

Lemgo. VW Golf beschädigt.

Lippe - In der Büchnerstraße ist in der Nacht zum Donnerstag ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Der Wagen stand in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand, als er durch ein nicht bekanntes Fahrzeug berührt wurde. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, um für den entstandenen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro einzustehen. Die Polizei sicherte gelben Fremdlack. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

