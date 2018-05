Polizei Lippe / Lemgo - Zivilstreife nimmt Räuber fest

Lemgo - Zivilstreife nimmt Räuber fest

Lippe - (RB) Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, gelang es einer Zivilstreife am Langenbrücker Tor in Lemgo einen 27-jährigen Mann aus Lemgo festzunehmen, der zuvor in der Innenstadt zunächst Passanten lautstark angepöbelt hatte und letztlich einer Gruppe von jungen Leuten am "Bega-Beach" unter Vorhalt eines Messers ein Six-Pack Bier abgenommen hatte. Bei der Festnahme leistete der Täter derart Widerstand, dass die Beamten Pfefferspray gegen ihn einsetzten mussten. Da er zudem alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Zeugen des Vorfalles, die noch nicht vor Ort aufgenommen worden sind, werden gebeten sich an die Polizeiwache in Lemgo unter Tel. 05261 9330 zu wenden.

