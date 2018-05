Polizei Lippe / Leopoldshöhe. Alleinunfall.

Leopoldshöhe. Alleinunfall.

Lippe - Auf der Helpuper Straße in Greste hat eine 90-jährige Autofahrerin am Donnerstagvormittag die Kontrolle über ihren Ford verloren und ist verunfallt. Sie kam anschließend ins Klinikum. Die Frau war gegen 11.30 Uhr in Richtung Helpup unterwegs und fuhr im Verlauf einer leichten Rechtskurve aus bislang nicht bekannter Ursache geradeaus weiter. Der Ford überrollte einen Leitpfosten, stieß gegen die Mauersäule eines anschließenden Wohngrundstücks und riss diese aus der Verankerung. Danach kracht der Wagen gegen ein daneben installiertes Einfahrtstor aus Metall und blieb schließlich "aufgebockt" auf der umgerissenen Mauersäule stehen. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

