Polizei Lippe / Leopoldshöhe-Asemissen. Auffahrunfall vor der ...

Leopoldshöhe-Asemissen. Auffahrunfall vor der Ampel.

Lippe - Weil der 33-jährige Fahrer eines Seat am Dienstag mit seinem Smartphone hantierte, fuhr er an der Ampel Detmolder Straße / Gewerbestraße auf einen vor ihm wartenden VW auf. Gegen 22 Uhr war der 33-Jährige aus dem Kreis Diepholz auf der B 66 so abgelenkt, dass er nicht bemerkte, dass der vor ihm fahrende VW auf Grund einer "Rotlicht" zeigenden Ampel anhalten musste. Bei dem Aufprall wurde der VW noch auf einen vor ihm stehenden Audi geschoben. Der 33-Jährige verletzte sich dabei und musste in eine Bielefelder Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

