Polizei Lippe / Leopoldshöhe-Asemissen. Brandstiftung ist ...

Leopoldshöhe-Asemissen. Brandstiftung ist Ursache für Feuer.

Lippe - Am frühen Montagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße aus (wir berichteten bereits am Montag). Zur Erinnerung: Gegen 2:10 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer, das in einem Backshop ausgebrochen war. Die Bewohner oberhalb des Geschäfts mussten evakuiert werden und konnten größtenteils nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Am heutigen Dienstag nahmen Brandermittler der Polizei den Backshop in Augenschein. Gemeinsam mit einem externen Gutachter ergaben die akribischen Ermittlungen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags. Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090 an die Kripo in Detmold.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5051 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe