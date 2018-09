Polizei Lippe / Leopoldshöhe - Brand einer Scheune

Leopoldshöhe - Brand einer Scheune

Lippe - (KF) Am Samstagvormittag kam es am Sauerländer Weg zum Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte im Innenraum der Scheune, die als Lager und Werkstatt für Fahrzeuge genutzt wird, sämtliches Inventar. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Leopoldshöhe schnell unter Kotrolle gebracht werden. Durch den Brand wurde das Gebäude bis zum Dach hin beschädigt. Bisher wird der Sachschaden auf 80.000,- Euro geschätzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

