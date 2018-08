Polizei Lippe / Leopoldshöhe - PKW landet in Baugrube

Leopoldshöhe - PKW landet in Baugrube

Lippe - (KF) Am Montagabend, gegen 20:15 h, bog eine 62jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem PKW Kia von der Hauptstraße nach rechts in die Detmolder Straße ein. Aus bisher nicht geklärter Ursache verlor die Frau beim Abbiegen die Kontrolle über ihren PKW und fuhr nach links in eine Baugrube, die sich neben der Fahrbahn befand. In der Baugrube lag eine freigelegte Gasleitung, die glücklicherweise unbeschädigt blieb. Die Kia-Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bielefeld verbracht. Der PKW konnte aus der Baugrube geborgen und eingeschleppt werden. Die Kreuzung Scherenkrug blieb bis 22:20 h gesperrt.

