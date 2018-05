Polizei Lippe / Leopoldshöhe. Versuchter Einbruch.

Leopoldshöhe. Versuchter Einbruch.

Lippe - Am Freitagmorgen haben Unbekannte versucht in einen Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Asemissen einzusteigen. Bei dem Versuch gegen 00.45 Uhr lösten sie allerdings den Alarm aus und suchten unmittelbar danach das Weite. Entsprechende Beschädigungen stellte die Polizei vor Ort fest. Hinweise in dem Fall nimmt das KK Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

