Polizei Lippe / Leopoldshöhe - Während des Rasenmähens eingebrochen

Leopoldshöhe - Während des Rasenmähens eingebrochen

Lippe - (RB) Am Freitag, 18.05.2018, gegen 11:45 Uhr, erwischte ein 68-jähriger Mann aus Leopoldshöhe zwei Einbrecher in seinem Haus. Er war vor dem Haus am Rasenmähen und bemerkte, dass eine Tür auf der Rückseite seines Hauses plötzlich zu und von innen verschlossen war. Nachdem er durch den Haupteingang ins Innere seines Hauses gelangt war, stieß er auf 2 südl. aussehende Personen, die vorgaben sich "verlaufen" zu haben. Noch bevor der Hausbesitzer bemerkte, dass Schränke und Schubladen geöffnet waren, verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Möglicherweise steht mit diesem Einbruch ein silberner BMW in Zusammenhang, welcher von Zeugen beobachtet wurde. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem besagten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiwache Bad Salzuflen unter Tel. 05222 98180 zu wenden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe