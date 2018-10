Polizei Lippe / Leopoldshöhe. Wer hat`s gesehen?

Leopoldshöhe. Wer hat`s gesehen?

Lippe - Auf dem Parkplatz des Schießstandes an der Schötmarschen Straße hat ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug am Montagabend einen geparkten Audi der Q-Reihe (SUV) beschädigt. Der Sachschaden ist gegen 18.00 Uhr entstanden. Zeugen beobachteten einen dunklen Kombi, vermutlich mit GT-Kennzeichen, dessen Fahrer beim Rangieren gegen den Audi stieß und anschließend verschwand. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Weitere Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe