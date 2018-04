Polizei Lippe / Leopoldshöhe. Zigaretten erbeutet.

Leopoldshöhe. Zigaretten erbeutet.

Lippe - Am frühen Montagmorgen verübten Einbrecher einen so genannten Schaufensterblitzeinbruch an der Herforder Straße. Zeugen vernahmen gegen 00.20 Uhr ein laut klirrendes Geräusch und beobachteten kurze Zeit später einen dunklen Kleinwagen, der mit hörbar hoher Geschwindigkeit in Richtung Schuckenbaum verschwand. Im Zusammenhang mit dem Wagen sind zwei Personen beobachtet worden. Nach Lage der Dinge hat ein Täter die Schaufensterscheibe des in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes gelegenen Lotto- und Tabakwarengeschäftes eingeschlagen und in Windeseile eine noch nicht genau bekannte Menge an Zigarettenstangen auf dem Geschäft gestohlen. Anschließend verschwanden beide Männer mit der Beute in dem Kleinwagen. Weitere Hinweise in der Sache bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe