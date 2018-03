Polizei Lippe / Lügde-Rischenau. Zwei schwer verletzte Personen ...

Lügde-Rischenau. Zwei schwer verletzte Personen und 14.000 Euro Sachschaden ...

Lippe - ... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Hauptstraße ereignete. Gegen 19:30 Uhr war der 47-jährige Fahrer eines VW Polo in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dann beabsichtigte er nach rechts auf ein Grundstück einzubiegen. Dieses Vorhaben bemerkte der 29-jährige Fahrer eines Opel zu spät, so dass es zu Kollision kam. Die beiden Fahrer wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Beide PKW mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

