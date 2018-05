Polizei Lippe / Oerlinghausen - Brand in Gebäudekomplex am ...

Oerlinghausen - Brand in Gebäudekomplex am Bahnhof Helpup mit hohem Sachschaden

Lippe - (RB) Am frühen Montagmorgen, gegen 00:36 Uhr, kam es in Helpup am dortigen Bahnhof zu einem Brand in dem dortigen Gebäudekomplex. Das Gebäude wird durch eine Tischlerei, eine Sauna und durch einen mietbaren Festsaal genutzt. Durch das Feuer wurden der Festsaal und die Sauna komplett zerstört und in der Tischlerei entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden vorläufig auf ca. 600.000 EUR geschätzt. Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehren aus Oerlinghausen, Helpup, Kachtenhausen und Leopoldshöhe musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt und die Straße kurzfristig vollständig gesperrt werden. Zur Brandursache kann noch nichts mitgeteilt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandermittler der Kreispolizeibehörde haben die Ermittlungen übernommen.

