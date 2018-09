Polizei Lippe / Oerlinghausen. Einbrecher ließ Kettensägen ...

Oerlinghausen. Einbrecher ließ Kettensägen mitgehen.

Lippe - In der Nacht zu Mittwoch ist ein Einbrecher in ein Lagerhaus auf dem Gelände des Freilichtmuseums "Am Barkhauser Berge" eingedrungen. Der Täter knackte das Türschloss und drang in das Lager ein. Mit mindestens zwei Motorkettensägen der Marke STIHL verschwand der Unbekannte wieder. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 beim KK Lage zu melden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe