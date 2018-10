Polizei Lippe / Oerlinghausen - Radfahrer übersehen

Oerlinghausen - Radfahrer übersehen

Lippe - (SR) Am Freitagnachmittag befuhr ein 48jähriger Oerlinghauser Autofahrer die Holter Straße und wollte nach rechts in den Hellweg abbiegen. Hierbei übersah er, dass ein 70jähriger Detmolder Radfahrer den Hellweg bei Grünlicht queren wollte. Beide konnten einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

