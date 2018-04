Polizei Lippe / Oerlinghausen - Versuchter Einbruch

Oerlinghausen - Versuchter Einbruch

Lippe - (LW) Im Zeitraum vom Morgen des 24.03.2018 bis zum Morgen des 28.03.2018 versuchten unbekannte Täter, in ein Haus an der Helmstedter Straße einzubrechen. Mit einem Werkzeug versuchten die Täter, an mehreren Stellen die Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang. Dementsprechend machten die Täter keine Beute, verursachten allerdings einen Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die Polizei Lage unter der Telefonnummer 05232-95950.

