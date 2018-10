Polizei Lippe / Schieder- Schwalenberg. Kollision in der Neue ...

Schieder- Schwalenberg. Kollision in der "Neue Torstraße".

Lippe - Etwa 1.500 Euro Schaden ist die Blanz einer Karambolage in der Neue Torstraße in Schwalenberg. Dort ist ein geparkter VW Golf zwischen dem späten Sonntagabend, 23.00 Uhr, und Montagnachmittag, 16.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug am Heck beschädigt worden. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

