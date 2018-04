Polizei Lippe / Schieder Schwalenberg - Papiertonnen entzündet

Schieder Schwalenberg - Papiertonnen entzündet

Lippe - (LW) Am Sonntag gegen 13.50 Uhr entdeckte ein Spaziergänger an der Grundschule an der Parkallee zwei brennende Mülltonnen und verständigte die Feuerwehr. Die eintreffenden Wehrleute zogen die Tonnen, die unmittelbar neben der Eingangstür standen, vom Gebäude weg und löschten das Feuer. Da der Brand noch frühzeitig durch den Passanten entdeckt worden war, hielt sich der entstandene Sachschaden in Grenzen. Das Gebäude selbst blieb unbeschädigt, lediglich die Tonnen wurden zerstört. Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich etwa zur Mittagszeit im Bereich der Schule aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 - 96930 zu melden.

