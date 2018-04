Polizei Lippe / Schieder-Schwalenberg - Polizei führt zu Beginn ...

Schieder-Schwalenberg - Polizei führt zu Beginn der Motorradsaison Kontrollen durch

Lippe - Das erste sonnige Wochenende nutzte die Polizei Lippe am vergangenen Sonntag, um zur begonnenen Kradsaison polizeiliche Präsenz zu zeigen und rund um den Köterberg in Schieder-Schwalenberg und Lügde Verkehrskontrollen durchzuführen. Im Ortsteil Paenbruch wurden mittels Radarmessung 1.390 Fahrzeuge erfasst, von denen über 100 zu schnell unterwegs waren, was 74 Verwarnungen und 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich zog. Der Anteil der Kradfahrer an den Geschwindigkeitsverstößen lag mit 35 ungefähr bei der Hälfte der gemessenen Fahrzeuge, jedoch war hier der höchste Verstoß mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h zu verzeichnen. Lasermessungen auf der Köterbergstraße und der Falkenhagener Str. zeigten, dass in diesem Bereich viele Kradfahrer sehr diszipliniert fuhren. Trotzdem mussten gegen insgesamt 18 Krad- und 12 Pkw-Fahrer Verwarnungen ausgesprochen bzw. Anzeigen geschrieben werden. Tagesschnellster war ein Kradfahrer mit gemessenen 130 km/h, ein weiterer erreichte eine gemessene Geschwindigkeit von 122 km/h. Beide müssen neben entsprechenden Punkten mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Polizei weist daraufhin, dass zu hohe Geschwindigkeit nach wie vor eine Hauptunfallursache bei schweren Kradunfällen darstellt. Zudem sollte sich jeder Biker nach der Winterpause wieder "einfahren". Es hat sich herausgestellt, dass die ersten 500 Kilometer besonders kritisch sind. Vom Gefühl her fühlen sich die meisten fit, tatsächlich bedarf es aber eines Trainings. Diesen Trainingsrückstand gilt es durch besonnenes "Einfahren" wieder auszugleichen.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe