Polizei Lippe / Schlangen - Auf der Felge über die Bundesstraße

Schlangen - Auf der Felge über die Bundesstraße

Lippe - (SR) In der Nacht zu Sonntag machten Zeugen die Polizei darauf aufmerksam, dass ein Pkw Touran nach einem Reifenschaden nur noch auf der Felge fahren würde. Der Pkw wurde durch die Polizei auch an der B 1 angetroffen. Bei der Rekonstruktion der Fahrtstrecke des 49jährigen Pkw-Fahrers aus Bad Wünnenberg wurde festgestellt, dass dieser offensichtlich mit dem linken Vorderrad an einem Hindernis kollidierte und anschließend 10 Kilometer weiterfuhr, obwohl sich der Reifen bereits von der Felge gelöst hatte. Im Baustellenbereich der B 1 muss der 49jährige mit dem Pkw auch gegen die Fahrtrichtung als "Geisterfahrer" gefahren sein. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 49jährige stark alkoholisiert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein, sowie sein Pkw wurden sichergestellt.

