Polizei Lippe / Schlangen. Einschusslöcher in Fensterscheiben.

Schlangen. Einschusslöcher in Fensterscheiben.

Lippe - Am Dienstag hat ein Hausbesitzer aus Schlangen Löcher in Fensterscheiben des Gebäudes in der Badstraße festgestellt. Offenbar wurde mit einem Luftgewehr auf die Scheiben geschossen. Der Sachschaden liegt bei zirka 500 Euro. Unklar ist, wann genau der Schaden verursacht wurde. Zeugen der Sachbeschädigung wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5052 Fax: Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe