Polizei Lippe / Schlangen. Radfahrerin von Hund attackiert - ...

Schlangen. Radfahrerin von Hund attackiert - gegen Auto gefahren.

Lippe - Am Montagabend ist eine 16-jährige Radfahrerin in der Straße "An den Sandteilen" gegen einen geparkten Ford gefahren. Ursächlich war ein freilaufender Hund. Der Teenager radelte gegen 19.30 Uhr in Richtung Schützenstraße, als plötzlich aus Richtung Margueritenweg ein schwarzer Hund laut bellend auf sie zulief. Da sie das Verhalten des Hundes bedrohlich empfang, wollte die 16-Jährige schnell davon radeln, stieß aber gegen den geparkten Ford. Ein Zeuge, der sich zur gleichen Zeit auf dem Gehweg befand, bestätigte das Geschehen. In einiger Entfernung von der Unfallstelle hielt sich offenbar der Hundehalter auf, der sein Tier zu sich rief und ohne seinen Pflichten nachzukommen in Richtung Margueritenweg verschwand. Der Mann könnte um die 30 Jahre alt sein und ist vermutlich größer als 180 cm. Zur Vorfallszeit war er dunkel gekleidet. Bei dem Hund handelt es sich um ein etwa kniehohes Tier mit längerem schwarzem Fell. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Euro. Schwere Verletzungen zog sich die Radfahrerin nicht zu. Hinweise zu dem Hund bzw. dessen Halter bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

