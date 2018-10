Polizei Lippe / Unfallflucht mit erheblichem Schaden

Unfallflucht mit erheblichem Schaden

Lippe - 32108 Bad Salzuflen - (ho) In der Nacht zum Sonntag verunglückte kurz nach Mitternacht ein Opel Corsa auf der Vlothoer Straße. In Höhe der Hausnummer 2 kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und beschädigten dabei einen Strommasten, eine Grundstücksmauer, mehrere Sträucher, einen parkenden PKW Mazda und mehrere Zaunelemente. Zeugen beobachteten, wie Fahrer und Beifahrer des Unfallfahrzeugs zu Fuß flüchteten. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Corsa wurde sichergestellt. Gesamtschadenshöhe mindestens 6000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei, Tel.05231-6090.

