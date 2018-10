Polizei Lippe / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe - 32108 Bad Salzuflen - (ho) Am Samstagabend gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei verdächtige unbekannte Männer von einem Grundstück an der Lehmkuhlstraße kamen und dann in Richtung Heldmanstraße gingen. Die alarmierte Polizei stellte anschließend fest, dass die Kellertür des Hauses aufgebrochen wurde. Ob die Täter das Haus betreten und etwas entwendet hatten, muss noch ermittelt werden. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zur Tatzeit im Urlaub.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe