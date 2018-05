Polizei Lippe / Zusammenstoß zweier Kradfahrer

Zusammenstoß zweier Kradfahrer

Lippe - 32760 Detmold - (ho) Am Sonntagmorgen gegen 11:00 Uhr prallten auf der Hindenburgstraße zwei Kradfahrer zusammen und wurden dabei schwer verletzt. Ein 58-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seiner Honda die Hindenburgstraße bergauf in Richtung Hermannsdenkmal. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden anderen Kradfahrer. Dieser 42-jährige BMW-Fahrer stammte ebenfalls aus Bielefeld. Beide Kradfahrer wurden nach dem Zusammenstoß schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Die Hindenburgstraße war während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Gesamtsachschaden beträgt 14000 Euro.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe