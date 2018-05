Polizei Marburg-Biedenkopf / Achtung! Reisende Handwerker ...

Achtung! Reisende Handwerker unterwegs? Kripo bittet um Hinweise; Steter Tropfen... Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Marburg-Biedenkopf - Landkreis - Achtung! Reisende Handwerker unterwegs? Kripo bittet um Hinweise

Bereits Ende März warnte die Polizei aus gegebenem Anlass vor reisenden Handwerkern. Diese unangemeldet auftauchenden Arbeiter bieten nach polizeilichen Erfahrungen ihre Dienste z.B. für Dacharbeiten oder Teerreparaturen an. Sie liefern in der Regel miserable, nicht fachgerechte Arbeiten mit minderwertigen Materialien ab. Sie halten sich nicht an vorherige Vereinbarungen, sondern Verlangen plötzlich ein Vielfaches als Lohn. Sie setzten ihre Kunden unter Druck. Sie beenden die Arbeiten zum Teil nicht. Sie verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen. Der Kunde hat keine Rechnung, keine Anschrift und kann somit etwaige Gewährleistungsansprüche nicht geltend machen. Meistens kommt es wegen der nicht fachgerechten Ausführungen zu notwendigen Nacharbeiten, sodass Folgekosten entstehen. Die Gesamtkosten liegen später regelmäßig über den Kosten, die entstanden wären, hätte man diese Reparatur sofort durch einen seriösen, niedergelassenen Fachbetrieb durchführen lassen. Im März hatte sich ein Warzenbächer auf solche reisenden Handwerker eingelassen. Für die zweitägigen angeblich notwendigen Dacharbeiten an Haus und Scheune bezahlte der Mann 1900 Euro. Die angebrachten Bleche hielten zwei Tage und flogen danach durch ein bisschen Wind vom Dach. Jetzt gibt es Hinweise, dass sich diese reisenden Handwerker wieder im Landkreis aufhalten. Die Kripo bittet um sofortige Mitteilung, wenn diese ihre Arbeiten anbieten. Insbesondere bittet die Kripo um Informationen zu den benutzten Fahrzeugen. Bislang waren das Transporter, Kleinlastwagen oder Pritschenwagen mit ausländischen Kennzeichen. "Lassen Sie sich nicht auf derartige Haustürgeschäfte ein. Wenn unaufgefordert Handwerker erscheinen, dann nicht darauf einlassen, sondern stattdessen bitte die Fahrzeugtypen, Farbe, Kennzeichen, etwaige Aufschriften oder sonstige Besonderheiten notieren und sofort die Polizei Informieren."

Bei Auftreten dieser Handwerker im Landkreis bitte sofort die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die zuständige Polizeidienststelle anrufen.

Weitere Informationen zum Schutz vor derartigen Betrügereien stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de (Prävention) und unter www.polizei-beratung.de.

Landkreis - Steter Tropfen... Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Ganz nach dem Motto: "Steter Tropfen höhlt den Stein" warnt die Polizei immer wieder vor den Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Es geht darum über die Masche aufzuklären und um davor zu bewahren, Opfer dieser Betrüger zu werden. "Die Polizei meldet sich nicht telefonisch, um über angebliche Festnahmen zu berichten und um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Die Polizei macht auch keine Hausbesuche, um Vermögen zum Schutz vor Einbrechern sicherzustellen! Wenn die Polizei tatsächlich anruft, erscheint definitiv keine Rufnummer bestehend aus einer Vorwahl und der 110 im Display! Die Polizei verlangt am Telefon keine persönlichen Daten. Wenn sich jemand als Polizeibeamter meldet und etwas von einer Festnahme erzählt oder von Ermittlungen, bei denen Ihr Name aufgetaucht ist, dann legen Sie auf. Wenn Sie unsicher sind, legen Sie trotzdem auf. Rufen Sie dann bei der zuständigen Dienststelle unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an und lassen sich mit dem angeblichen Beamten verbinden. Lassen Sie sich nicht von einem zweiten Anruf eines angeblichen Polizeibeamten irritieren, der die Richtigkeit des vorangegangenen Anrufs seines Kollegen bestätigt. Der Kollege ist hier der andere Betrüger!" Die erneute Warnung erfolgt aus gegebenem Anlass, da es am Montagabend (07.Mai) in Marburg erneut zu bislang mindestens 3 bekannt gewordenen derartigen Anrufen kam. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf den Betrüger herein.

