Polizei Marburg-Biedenkopf / Bekämpfung der Straßenkriminalität ...

Bekämpfung der Straßenkriminalität - Erneute Festnahmen durch Zivilfahnder (Bezug: Presseinformation vom 20. April)

Marburg-Biedenkopf - Marburg - Bekämpfung der Straßenkriminalität - Erneute Festnahmen durch Zivilfahnder

(Bezug: Presseinformation vom 20. April)

Wie schon am Donnerstag, 19. April, kontrollierten Zivilfahnder der Kriminalpolizei Marburg mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei auch am Montag und Dienstag, 07 und 08 Mai, hauptsächlich rund um die Lahnterrassen sowie am Bahnhof und in der Oberstadt.

"Marburg soll sicher bleiben", sagt Kriminaldirektor Bodo Koch. "Wir setzten dafür unser Konzept "Sicheres Marburg" durch sichtbare Präsenz und offene sowie verdeckte Kontrollen konsequent um", erklärt der Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf.

Vom Nachmittag bis in die späte Nacht hinein waren die Fahnder verdeckt im Einsatz.

Zunächst ging ihnen ein mit Haftbefehl gesuchter 23-Jähriger ins Netz. Der Mann musste die Haft allerdings nicht antreten, weil jemand die ausstehende Forderung beglich. Im weiteren Verlauf des Montags nahmen die Zivilfahnder im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz noch insgesamt sechs weitere Männer und Frauen im Alter zwischen 17 und 29 Jahren vorübergehend fest. Drei junge Männer müssen sich demnächst wegen Handelns mit Betäubungsmitteln, die anderen wegen des Erwerbs und Besitzes verantworten. Im Verlauf der Ermittlungen kam es in Marburg zu zwei von der Staatsanwaltschaft Marburg angeordneten Wohnungsdurchsuchungen. Dort fanden die Ermittler zwar keine weiteren Betäubungsmittel, wohl aber einen vermisst gemeldeten Jugendlichen, den sie zurückführten. Am Montag stellten die Einsatzkräfte 20 Verpackungseinheiten mit vermutlich Marihuana, Bargeld und Handys sicher. Gegen keinen Festgenommenen lagen ausreichende Haftgründe vor. Ein 21-Jähriger vom Montag fiel am Dienstag erneut auf. Die Polizei nahm in erneut vorläufig fest und entließ ihn nach den notwendigen Maßnahmen mit einem Platzverweis für die Innenstadt. Einen "Kunden" hatte der junge Mann aber offenbar zuvor noch beliefert. Bei dem 22-Jährigen aus Marburg wurde dann eine geringe Menge Rauschgift gefunden und sichergestellt.

