Polizei Marburg-Biedenkopf / Erneuter Zeugenaufruf nach ...

Marburg-Biedenkopf - Erneuter Zeugenaufruf nach Farbattacken auf Geschäftsstellen ( Bezug: Pressemeldung der Polizei vom 14.3.18 mit der Überschrift "Farbattacken auf Geschäftsstellen der CDU und SPD")

Marburg: Die Polizei berichtete bereits über die Farbattacken auf die Geschäftsstellen der CDU und SPD in der Nacht auf Mittwoch, 14. März in der Kernstadt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter bei ihrem Vorgehen vor der CDU-Zentrale in der Gisselberger Straße durch Passanten oder vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer gestört wurden und deshalb weitere Farbschmierereien an dem Gebäude unterließen. Nun wenden sich die Beamten des Staatsschutzkommissariats erneut an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Dabei können eventuell auch auf den ersten Blick belanglos erscheinende Beobachtungen der Polizei weiterhelfen. Die Kriminalpolizei fragt daher: Wem sind vor oder nach dem Geschehen im Umfeld der CDU verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Haben Autofahrer beim Vorbeifahren an der Geschäftsstelle oder im näheren Umkreis Personen wahrgenommen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Alle Pkw-Scheiben eingeschlagen

Marburg: Am Mittwoch, 28. März schlugen Unbekannte gegen 3 Uhr in der Lutherstraße sämtliche Scheiben eines Opel Corsa ein und hinterließen einen Schaden von zirka 1000 Euro. Da der Wagen vor einem Gebäude einer studentischen Verbindung stand, geht die Polizei von einem politisch motivierten Vorgehen aus. Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kripo in Marburg, Tel. 06421- 4060.

