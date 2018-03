Polizei Marburg-Biedenkopf / Festnahme nach Einbruch; Zu viel ...

Festnahme nach Einbruch; Zu viel Alkohol; Auseinandersetzung am Bahnhof; Einbruch gescheitert; Tierinnereien im Bach entsorgt; ML beim Vorbeifahren gestreift

Marburg-Biedenkopf - Dreihausen - Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtiger Festgenommen

Die Polizei nahm am Mittwoch, 14. März, kurz nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Außenliegend einen Tatverdächtigen fest. Der hinlänglich, mit dem Schwerpunkt auf Eigentumsdelikte, polizeibekannte 34 Jahre alte Mann stand unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte 1,2 Promille. Die Polizei stellte bei ihm ein Customfahrrad, mehrere hochwertige Armbanduhren und Parfümflacons, Beute aus dem Einfamilienhaus im Gesamtwert von ca. 12.000 Euro sicher. Der Einbruch war zwischen 15.40 und 16.45 Uhr. Der Einstieg erfolgte durch ein zuvor mit einem Stein eingeworfenes Fenster. Zu den andauernden Ermittlungen der Kripo Marburg gehört die Prüfung, ob der Festgenommene für weitere Einbrüche verantwortlich ist.

Marburg - Zu viel Alkohol

Der Alkotest um kurz vor 22 Uhr zeigte fast 1,5 Promille! Das war für den aufgebrachten und aggressiven 50 Jahre alten Marburger offensichtlich deutlich zu viel. Da er in diesem Zustand mit einem Messer herumfuchtelte und mehrfach drohte, nahm die Polizei den Mann am Mittwoch, 14. März, zur Verhinderung weiterer Taten und zur Ausnüchterung in die Zelle mit. Dort beruhigte er sich immer noch nicht und beschädigte Einrichtungsgegenstände im Zellentrakt. Außer für den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro muss sich der Mann demnächst auch wegen Beleidigungen und der Bedrohungen verantworten.

Marburg - Auseinandersetzung am Bahnhof

Nach einer Auseinandersetzung auf der Terrasse eines Fast Food Restaurants in der Bahnhofstraße am Bahnhof flüchteten mehrere jugendliche Ausländer. Ein 28 Jahre alter Syrer, der einen verbalen Streit schlichten wollte, vermisst seither seine bei der Rangelei aus der Hosentasche herausgerutschte Geldbörse. Die Fahndung nach den geflüchteten vermutlich fünf Arabern, so die Aussage des Opfers, blieb erfolglos. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 14. März, gegen 20.15 Uhr. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0, in Verbindung zu setzten.

Bracht - Einbruch gescheitert - Terrassentür widerstand Hebeleien

Die Hebelspuren an der Terrassentür des Zweifamilienhauses im Birkenweg sind eindeutige Belege für einen versuchten Einbruch. Die Tür blieb jedoch zu und der Täter damit ohne Beute. Die Tatzeit ließ sich leider nicht eingrenzen. Die Feststellung der Einbruchsspuren war am Samstag, 10. März, gegen 11 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf Tatverdächtige. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Birkenweg gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wallau - Tierinnereien im Bach entsorgt

Am Freitag, 09. März, gegen 18 Uhr barg die Feuerwehr die Innereien eines Tieres aus dem Bachlauf der Perf. Die Eingeweide lagen im Wasser in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses und könnten nach Angaben zweier Metzger von einem Schwein bzw. einem Wildschwein sein. Dem Zustand der Innereien deuten auf ein fachgerechtes Ausweiden des nicht aufgefundenen Tieres hin. "Selbstverständlich kann man Tierinnereien nicht einfach in einem Gewässer entsorgen. Deswegen ermittelt jetzt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise." Der Fundort in der Unteren Kahnstraße dürfte auch der Ort sein, wo unbekannte die Innereien in dem Bach entsorgten. Von dem zugehörenden Tier fehlt jede Spur. Trotzdem ist ein Wildunfall mit anschließender Verbringung und Ausweidung des Tieres an dem Bach nicht ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendorf - ML beim Vorbeifahren gestreift - Unfallflucht in der Niederkleiner Straße

Keine Fremdfarbe, aber ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro auf der Fahrerseite des Daimler Benz ML 350. Der große Kombi (SUV) parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 15. März, zwischen 08 und 09.15 Uhr in einer Parkbucht in der Niederkleiner Straße 40 in Höhe der türkischen Bäckerei. Nach den Spuren streifte ein großes Fahrzeug, mutmaßlich ein Lastwagen den Daimler und beschädigte dabei die komplette Fahrerseite. Die ersten Ermittlungen bei den umliegenden Firmen ergaben keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Etwaige Zeugen des Unfalls werden geben, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

