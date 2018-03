Polizei Marburg-Biedenkopf / Frau und heller Wagen nach Unfall ...

Frau und heller Wagen nach Unfall gesucht;

Marburg: Eine bis dato unbekannte Frau mit einem hellen Wagen beschädigte am Montagvormittag, 26. März gegen 9.10 Uhr beim Ausparken einen grauen Daimler Benz Kombi hinten rechts und hinterließ einen Schaden von 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall vor einer Bäckerei in der Marburger Straße beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

