Polizei Marburg-Biedenkopf / Kleiner Brand in Küche - Zwei ...

Kleiner Brand in Küche - Zwei Bewohner verletzt; Achtung, Datum berichtigt!!!

Marburg-Biedenkopf - Kleiner Brand in Küche - Zwei Bewohner verletzt

Marburg: Bei einem kleinen Brand in einem Wohnhaus in der Barfüßerstraße erlitten am Samstagabend, 3. Juni zwei Personen schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Beide wurden zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in einer Küche des Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kochten die beiden Bewohner, als das Fett in einem Topf in Brand geriet. Möglicherweise kam es anschließend auch zu einer Verpuffung. Die 22 Jahre alte Frau, die sich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern kann, zog sich bei dem Verlassen der Wohnung durch einen Sprung oder Sturz aus dem Fenster Verletzungen zu. Der gleichaltrige Mann, der das Gebäude ebenfalls durch ein Fenster im ersten Stock verließ, erlitt Brandverletzungen an den Füßen und Schnittverletzungen. Die restlichen Bewohner konnten das Gebäude nach dem Einsatz der Feuerwehr kurz nach Mitternacht wieder betreten. Die Schadenshöhe beläuft sich lediglich auf 2000 Euro.

Jürgen Schlick

OTS: Polizei Marburg-Biedenkopf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43648.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh