Polizei Marburg-Biedenkopf / Motorradfahrer nach Unfall als ...

Motorradfahrer nach Unfall als Zeuge gesucht;Einbrecher dringen in zwei Märkte ein;Mann leistet bei Kontrolle Widerstand;Handy gestohlen;Wieder einmal Fahrer unter Drogeneinwirkung unterwegs;

Marburg-Biedenkopf - Motorradfahrer nach Unfall als Zeuge gesucht

Wetter/ B 252: Im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich am Montag, 28. Mai zwischen 6 und 7 Uhr auf der Bundesstraße 252 ereignete, sucht die Polizei nach einem Motorradfahrer als Zeugen. Ein 42 Jahre alter Mann war eigenen Angaben zufolge mit einem Mercedes zwischen Todenhausen und Wetter unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Wie berichtet wurde, hielt unmittelbar danach ein Motorradfahrer an und schrie den Fahrer aus bisher unbekannten Gründen an. Der Biker sowie weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Einbrecher dringen in zwei Märkte ein

Bad Endbach: Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 26. Mai, 19.30 Uhr und Montag, 28. Mai, 7.50 Uhr gewaltsam Zugang in eine Gebäude in der Straße "Am Bewegungsbad", in dem sich zwei Märkte befinden. Letztendlich erbeuteten die Unbekannten in einem Geschäft Bargeld. Danach flüchteten die Diebe über einen Hang auf der Gebäuderückseite. Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen vor oder nach dem Geschehen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mann leistet bei Kontrolle Widerstand

Marburg: Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht auf Dienstag, 29. Mai die handgreifliche Auseinandersetzung eines Pärchens in der Firmaneistraße. Als die alarmierten Beamten die Personalien des mutmaßlichen Täters aufnehmen wollten, wurde er extrem ausfällig und beleidigte die Ordnungshüter auf das Übelste. Letztendlich konnten die Beamten den alkoholisierten, aggressiven jungen Mann nur durch das Anlegen der Handschellen bändigen. Den Marburger erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Handy gestohlen

Marburg: Am Freitag, 25. Mai griff ein Unbekannter zwischen 7.15 Uhr und 10.50 Uhr in der Biegenstraße vor dem Kunstmuseum in das Innere eines geparkten Sprinters und stahl ein schwarzes Handy Samsung Galaxy S 9 im Wert von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wieder einmal Fahrer unter Drogeneinwirkung unterwegs

Kirchhain/Stadtallendorf: Es vergeht eigentlich keine Woche, in der die Polizei nicht über Autofahrer berichten muss, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen. Am Montagvormittag, 28. Mai kontrollierten die Beamten eine Frau im Ortskern von Kirchhain und veranlassten bei der 39-Jährigen eine Blutprobe. Bereits eine Woche zuvor geriet die Fahrerin in Stadtallendorf in eine Kontrolle und musste wegen des Verdachts auf Drogenkonsum am Steuer Blut abgeben. Am Nachmittag schlug in Stadtallendorf in Nähe der Waldstraße bei einem Rollerfahrer ein Drogenvortest positiv an. Auch bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Jürgen Schlick

OTS: Polizei Marburg-Biedenkopf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43648.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Raiffeisenstraße 1 35043 Marburg Telefon: 06421-406 120 Fax: 06421-406 127

E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh