Polizei Marburg-Biedenkopf / Suche nach einem Vermissten dauert an;

Marburg-Biedenkopf - Suche nach einem Vermissten dauert an

Wetter: Seit Montagabend, 23. April wird er 40-Jährige Mario N. aus Wetter vermisst. Letztmalig wurde er an dem Abend gegen 20 Uhr gesehen. Er verließ zu diesem Zeitpunkt eine Gaststätte in der Fuhrstraße in Wetter und lief zu Fuß in grobe Richtung Bahnhofstraße/Bundesstraße 252. Suchmaßnahmen der Polizei - unter anderem kam in der Nacht auf Donnerstag, 26. April ein Hubschrauber zum Einsatz- brachten bisher keinen Erfolg. Mario N. ist etwa 172 cm groß, schlank und hat rötliche Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke mit schwarzen Streifen, einer Jeans und blauen Turnschuhen. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise auf den Verbleib von Mario N. machen? Wer hat seit Montagabend eine Person gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

