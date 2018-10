Polizei Mettmann / 52-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - ...

52-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Ratingen - 1810003

Mettmann - Bereits am Freitagabend des 28.09.2018, gegen 18:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Broichhofstraße/ Gothaer Straße in Ratingen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte, von der Gothaer Straße nach links auf die Broichhofstraße abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde der junge Mann - nach eigenen Angaben - so stark geblendet, dass er den vorfahrtberechtigten 52-jährigen Radfahrer übersah, der auf der Broichhofstraße in Richtung Kaiserswerther Straße unterwegs war. Der 52-Jährige prallte gegen die Front des Audi und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Audi entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 4000,- Euro.

