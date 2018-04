Polizei Mettmann / 63-jähriger Radfahrer stürzt - schwer ...

63-jähriger Radfahrer stürzt - schwer verletzt - Ratingen - 1804030

Mettmann - Am Samstagabend des 07.04.2018, gegen 18:15 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Radfahrer an der Stooter Straße in Ratingen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach Angaben von Zeugen wollte der Mann mit seinem Fahrrad die Autobahnbrücke überqueren, als er - ohne Fremdverschulden - plötzlich zu Fall kam. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen führten gesundheitliche Probleme des Mannes zu dem Sturz. Der 63-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

