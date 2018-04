Polizei Mettmann / 80-jähriger Renault-Fahrer schwer verletzt - ...

80-jähriger Renault-Fahrer schwer verletzt - Heiligenhaus - 1804113

Mettmann - Am Montagvormittag des 23.04.2018, gegen 10:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Hauptstraße/ Abtskücher Straße/ Pinner Straße in Heiligenhaus zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben von Zeugen wartete ein 80-Jähriger Renault-Fahrer mit seinem Twingo auf der Linksabbiegerspur der Hauptstraße in Richtung Abtskücher Straße vor einer rotlichtzeigenden Ampel. Plötzlich setzte sich der Renault in Bewegung und prallte erst gegen einen Ampelmast und anschließend gegen einen Baum. Hilfsbereite Zeugen kümmerten sich umgehend um den bewusstlosen 80-jährigen Fahrer und leisteten Erste Hilfe. Nach ersten Erkenntnissen hatten gesundheitliche Probleme des Seniors zu dem Verkehrsunfall geführt. Der Mann wurde noch an der Örtlichkeit notärztlich versorgt und dann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Pkw als auch die Lichtzeichenanlage sowie der Baum stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich die Höhe des Gesamtschadens auf ca. 15500,- Euro.

