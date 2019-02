Polizei Mettmann / 84-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und ...

84-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt - Langenfeld - 1902101

Mettmann - Am Donnerstag, dem 14.02.2019, gegen 14:35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Talstraße/ Eichenfeldstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger. Eine 56-jährige Toyota-Fahrerin bog mit ihrem Pkw von der Eichenfeldstraße nach links in die Talstraße ab. Aufgrund der "blendenden Sonne" übersah sie dabei - nach eigenen Angaben - den 84-jährigen Fußgänger, der mit seinem Rollator die Talstraße überquerte und erfasste den Senior frontal mit ihrem Auto. Der Mann stürzte zu Boden und blieb dort schwer verletzt liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Sowohl der Pkw als auch der Rollator blieben augenscheinlich unbeschädigt.

